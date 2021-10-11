Уволенные члены совета директоров Toshiba утверждают, что компания не нарушала права акционеров

В июне этого года Toshiba была вынуждена сменить председателя совета директоров и двух вице-президентов, поскольку последние подозревались в связях с японскими чиновниками, якобы противодействующими зарубежным акционерам корпорации.
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