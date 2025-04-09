Подростки умерли в Барнауле "от передозировки" неизвестным веществом - источник amic.ru

По неподтвержденным данным, вечером после прогулки мальчики разошлись по домам, а утром их нашли уже мертвыми В барнаульском поселке Центральный во вторник, 8 апреля, обнаружили тела двух подростков 16 и 17 лет, сообщил источник amic.