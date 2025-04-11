Курская область: кто тут курочку задушил? Рябинский снова на сцене

Пахнет жареным — в прямом и переносном смысле. Как только в воздухе завоняло новыми миллиардами на восстановление Курской области, к праздничному столу первым подкатил хорошо знакомый гурман — Андрей Рябинский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии