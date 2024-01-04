Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

Дешевле, чем из доски, а выглядит и служит великолепно. Неожиданный материал для садового дивана

Дешевле, чем из доски, а выглядит и служит великолепно. Неожиданный материал для садового дивана

Пожалуй, утеплитель — самый неожиданный материал для изготовления садовой мебели. Поразительно, но из него вполне можно сделать полноценный уличный диван, который будет выдерживать достаточный вес, оставаться крепким и прочным.

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