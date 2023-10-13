Human Rights Watch подтвердила применение израильской армией белого фосфора в Газе и Ливане

Международная организация Human Rights Watch (номинально правозащитная западная структура, деятельность которой запрещена на территории РФ) подтвердила факты использования израильской армией боеприпасов с белым фосфором в ходе военных действий против сектора Газа и Ливана 10 и 11 октября текущего года.