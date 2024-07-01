Мэрия Кургана проверит, как самая скандальная управкомпания потратила деньги правительства

Администрация Кургана проверит деятельность МУП «Прометей» — подведомственной управляющей компании, получившей миллионные субсидии от правительства Курганской области на улучшение условий жилья и ремонт в многоквартирных домах горожан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии