В России остановили продажи самых популярных самосвалов

Компания Shacman объявила о временной приостановке реализации грузовиков серии SX3258. В представительстве не скрывают, что решение принято в связи с проверкой поступившей информации о возможном несоответствии выпущенных в обращение транспортных средств требованиям технического регламента Таможенного союза.