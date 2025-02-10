В России остановили продажи самых популярных самосвалов

Компания Shacman объявила о временной приостановке реализации грузовиков серии SX3258. В представительстве не скрывают, что решение принято в связи с проверкой поступившей информации о возможном несоответствии выпущенных в обращение транспортных средств требованиям технического регламента Таможенного союза.
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