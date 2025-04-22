🚨 В Адлере пресекли незаконную торговлю на пешеходном мосту через Мзымту Сотрудники администрации Адлерского района совместно с полицией провели рейд на ул.
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🚨 В Адлере пресекли незаконную торговлю на пешеходном мосту через Мзымту Сотрудники администрации Адлерского района совместно с полицией провели рейд на ул.