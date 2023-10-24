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Похитители электроэнергии нанесли ущерб «Тверьэнерго» на сумму более 14 миллионов рублей

Похитители электроэнергии нанесли ущерб «Тверьэнерго» на сумму более 14 миллионов рублей

Специалисты группы инспекционного контроля (ГИК) «Россети Центр» — «Тверьэнерго» выявили крупный факт безучетного энергопотребления в рамках плановой проверки в городе Кувшиново, где в последнее время фиксировался высокий уровень потерь электроэнергии.

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