Похитители электроэнергии нанесли ущерб «Тверьэнерго» на сумму более 14 миллионов рублей

Специалисты группы инспекционного контроля (ГИК) «Россети Центр» — «Тверьэнерго» выявили крупный факт безучетного энергопотребления в рамках плановой проверки в городе Кувшиново, где в последнее время фиксировался высокий уровень потерь электроэнергии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии