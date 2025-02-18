Видео: SAS Technology показала испытания тяжелого БПЛА Sarisa II с ракетным вооружением

БПЛА Sarisa II запускает ракету FZ275 LGR / © SAS Беспилотник протестировал управляемую ракету FZ275 LGR с лазерным наведением, поразив цель размером пять на пять метров с отклонением всего 0,2 метра с расстояния 1700 метров на высоте 450 метров над уровнем моря.