Видео: SAS Technology показала испытания тяжелого БПЛА Sarisa II с ракетным вооружением

БПЛА Sarisa II запускает ракету FZ275 LGR / © SAS Беспилотник протестировал управляемую ракету FZ275 LGR с лазерным наведением, поразив цель размером пять на пять метров с отклонением всего 0,2 метра с расстояния 1700 метров на высоте 450 метров над уровнем моря.
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