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Starbucks задумался о возвращении в Россию

Starbucks задумался о возвращении в Россию

Сеть кофеен Starbucks задумалась о том, чтобы вернуться на российский рынок и возобновить работу. Telegram-канал Mash, ссылаясь на неназванные источники, рассказывает о неких запросах о возможности покупки торговых точек.

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