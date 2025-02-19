Starbucks задумался о возвращении в Россию

Сеть кофеен Starbucks задумалась о том, чтобы вернуться на российский рынок и возобновить работу. Telegram-канал Mash, ссылаясь на неназванные источники, рассказывает о неких запросах о возможности покупки торговых точек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии