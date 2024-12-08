Трамп призвал к немедленному прекращению огня на Украине Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором призвал к немедленному прекращению огня на Украине и началу переговоров.
Трамп призвал к немедленному прекращению огня на Украине
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Юрий Ильинов
Боевики Хайят Тахрир аш-Шам* выбили подразделения курдов из Дейр эз-Зора Под контроль террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам* перешел еще один сирийский город – Дейр эз-Зор. Сообщается, что державшие оборону в этом населенном пункте подразделения курдских Сирийских демократических сил накануне были выбиты из города. Как отмечают эксперты, после падения режима Башара Асада говорить о прекращении боевых действий в Сирии не приходится. Ситуация в стране в настоящее время напоминает войну всех против всех. К примеру, сейчас по боевикам Хайят Тахрир аш-Шам* в Дейр эз-Зоре активно наносит удары авиация Международной коалиции. Тем временем протурецкие вооруженные формирования начали движение в сторону Манбиджа, стремясь взять под свой контроль как можно больше территории в Заевфратье. Напомним, ранее стало известно о заходе подразделений израильской армии на территорию населенного пункта Эль-Кунейтра на Голанских высотах. Специалисты считают, что Тель-Авив тем самым создает так называемую буферную зону на сирийской территории, стремясь оградить себя от возможной агрессии пришедших к власти боевиков. При этом судьба потерявшего власть президента Сирии Башара Асада остается неясной. По поступившим ранее сообщениям, политик погиб накануне вечером в результате крушения самолета Ил-76, на котором он пытался покинуть страну. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. * – запрещенная в РФ террористическая организация.
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19 час.
ТБ
Татьяна Бутова
Это про украину?
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18 час.
Юрий Ильинов
Парламент Южной Кореи не смог набрать нужного количества голосов для импичмента президенту Как сообщает южнокорейское информагентство Yonhap, парламент страны не смог набрать нужного количества голосов для импичмента президенту Юн Сок Ёлю. Процедуру импичмента запустили шесть оппозиционных партий, обвиняющих президента в попытке государственного переворота. Однако, чтобы парламент принял решение по импичменту, оппозиции нужно было 200 голосов из 300, но у них всего 192 места. Остальные 108 мест у депутатов от правящей партии «Гражданская сила». По данным издания, всего за несколько минут до начала пленарного заседания фракция «Гражданской силы» бойкотировала его и, кроме трех ее депутатов, все остальные покинули зал заседаний. В результате в парламенте осталось 195 депутатов, что недостаточно для импичмента, и Юн Сок Ёль смог его избежать. Напомним, что в начале декабря президент объявил в Южной Корее военное положение, объясняя это якобы планами оппозиции совершить госпереворот. Парламент же потребовал отменить незаконное военное положение, обвинив, в свою очередь, Юн Сок Ёля и его министров в стремлении узурпировать власть. Позже военное положение отменили, а главу Минобороны Ким Ëн Хëна, выполнившего приказ президента страны, отправили в отставку. Юн Сок Ёль занимает пост президента Республики Корея с мая 2022 года.
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18 час.
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