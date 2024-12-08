Трамп призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Юрий Ильинов

Боевики Хайят Тахрир аш-Шам* выбили подразделения курдов из Дейр эз-Зора Под контроль террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам* перешел еще один сирийский город – Дейр эз-Зор. Сообщается, что державшие оборону в этом населенном пункте подразделения курдских Сирийских демократических сил накануне были выбиты из города. Как отмечают эксперты, после падения режима Башара Асада говорить о прекращении боевых действий в Сирии не приходится. Ситуация в стране в настоящее время напоминает войну всех против всех. К примеру, сейчас по боевикам Хайят Тахрир аш-Шам* в Дейр эз-Зоре активно наносит удары авиация Международной коалиции. Тем временем протурецкие вооруженные формирования начали движение в сторону Манбиджа, стремясь взять под свой контроль как можно больше территории в Заевфратье. Напомним, ранее стало известно о заходе подразделений израильской армии на территорию населенного пункта Эль-Кунейтра на Голанских высотах. Специалисты считают, что Тель-Авив тем самым создает так называемую буферную зону на сирийской территории, стремясь оградить себя от возможной агрессии пришедших к власти боевиков. При этом судьба потерявшего власть президента Сирии Башара Асада остается неясной. По поступившим ранее сообщениям, политик погиб накануне вечером в результате крушения самолета Ил-76, на котором он пытался покинуть страну. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. * – запрещенная в РФ террористическая организация.