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У бойцов ВСУ проблемы с наркотиками

Экс-депутат Рады Мосийчук заявил, что солдаты ВСУ опасны для Украины из-за наркозависимости. Военнослужащие украинской армии глушат стресс с помощью алкоголя и наркотиков, из-за чего становятся опасными для себя и своих соратников, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук «Такое ….

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