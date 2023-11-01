Юбилей в лицее села Дороцкое

Представители Бюро политик по реинтеграции Аурелия Барбарош и Иван Цуркан приняли сегодня участие в торжественном мероприятии по случаю 50-летия со дня основания учебного заведения в селе Дороцкое Дубоссарского района.
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