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Царьград

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Небо на замке: из-за атаки беспилотников в Москве задержали более 100 рейсов

Небо на замке: из-за атаки беспилотников в Москве задержали более 100 рейсов

ПВО отразила очередной налёт дронов в Москве. Что известно о ситуации в аэропортах.В ночь на 30 августа сразу в трёх московских аэропортах произошёл масштабный сбой расписания.

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