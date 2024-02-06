Землетрясение в Японии разрушило 50 тысяч домов

Global Look Press/James Matsumoto/Keystone Press Agency Землетрясение в районе полуострова Ното в Японии, которое произошло 1 января, разрушило 50 тысяч домов, сообщил губернатор префектуры Исикава Хироси Хасэ.
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