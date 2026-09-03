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Регионы России

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IBS поддерживает SAP ERP в группе Черкизово более десяти лет

IBS поддерживает SAP ERP в группе Черкизово более десяти лет

Специалисты IBS уже более десяти лет обеспечивают круглосуточную поддержку системы SAP ERP в группе компаний «Черкизово», одного из крупнейших вертикально интегрированных производителей мясной продукции в России.

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