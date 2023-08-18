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Проскуряков о немецкой лиге: «Средний уровень хоккеистов высокий. А творческих игроков нет»

Вратарь сыграл 14 матчей за «Крефельд» в сезоне-2018/19. – Переезд в другой город можно сравнить с переездом в другую страну, когда в 2018 году уехали играть в Германию? – Нет, это совсем другое.

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