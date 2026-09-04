❗️⚡️НАТО моделирует блокирование Калининградской области — Служба внешней разведки РФ Об этом "Русское оружие" и "Калининградские новости" сообщали еще годом ранее (когда началось возведение "артиллерийской магистрали" вдоль польско-российской границы), в то время как ещё несколькими годами ранее подобный прогноз можно было сделать на основании разведывательных полетов самолётов стратегической РТР/РЭР RC-135V/W Rivet Joint и CL60 ARTEMIS II на Калининградско-Белорусском направлении.