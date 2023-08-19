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В США захотели ужесточить правила финансирования ВСУ

В США захотели ужесточить правила финансирования ВСУ

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru В американском Конгрессе республиканцы, которые выступают против выделения киевскому режиму дополнительной поддержки, захотели потребовать создания специального органа по контролю за финансированием ВСУ.

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