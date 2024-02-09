Путин заявил об уверенности в том, что Россия и Украина смогут договориться

Россия и Украина рано или поздно придут к согласию, и отношения между народами восстановятся. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, запись которого опубликована на сайте TCN (Tucker Carlson Network) 9 февраля.