Министерство лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края предупреждает о возможных штрафах за незаконный сбор дикоросов на территории региона.
Жителям Камчатки грозит штраф за незаконный сбор дикоросов
Комментарии
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СК
Степан Капуста
А грибы-то каким боком ограничили? Век гриба - меньше недели. Гриб - плодовое тело грибницы. Может Камчатка разделена на участки, сданные в аренду для промышленного сбора для сдачи государству? Выгодоприобретатели этих ограничений - взяточники из администраций и прочих государственных органов и организаций. Это очевидно.
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