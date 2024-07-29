Жителям Камчатки грозит штраф за незаконный сбор дикоросов

СК

Степан Капуста

А грибы-то каким боком ограничили? Век гриба - меньше недели. Гриб - плодовое тело грибницы. Может Камчатка разделена на участки, сданные в аренду для промышленного сбора для сдачи государству? Выгодоприобретатели этих ограничений - взяточники из администраций и прочих государственных органов и организаций. Это очевидно.