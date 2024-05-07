Полет Starliner Boeing к МКС, который планировали с прошлого года, перенесен из-за неисправности

Испытательный полет частного корабля Starliner Boeing, который должен продемонстрировать способность этой модели доставлять экипажи на МКС и возвращать на Землю, отменен прямо перед пуском, сообщается на сайте NASA.
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