Ушаков: США должны прекратить помощь Киеву для урегулирования на Украине

Для скорейшего урегулирования украинского конфликта США должны прекратить любую помощь Киеву. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
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