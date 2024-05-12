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Парламентская газета

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Голикова: Число женщин репродуктивного возраста будет снижаться

Голикова: Число женщин репродуктивного возраста будет снижаться

Число женщин репродуктивного возраста в России будет снижаться, сообщила Татьяна Голикова, которую которую предлагают оставить на посту вице-премьера по социальным вопросам в правительстве,  передает 12 мая ТАСС.

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Комментарии
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Владимир Уфимцев
Как это, убрали? Да там она!.. И, похоже, что Христенко навечно (!) укупил ей
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14 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
выкупил ей место это... Ка говорят у нас, баба нерожавшая - пустоцвет... И страшно слышать из ее уст про &quot;репродуктивный возраст&quot; женщин России.
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14 час.
Владимир
https://www.interfax.ru/russia/960030
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Interfax.ru
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9 час.

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