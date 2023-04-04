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«РВ»: под Одессой горит аэродром «Школьный» после ударов российских БПЛА

«РВ»: под Одессой горит аэродром «Школьный» после ударов российских БПЛА

Типичная Одесса/VK В Одессе после атаки российских беспилотников горит аэродром «Школьный», сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

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