«Алло, кто это». В России могут запретить звонки из других стран

В России в качестве меры борьбы с мошенничеством может быть введен законодательный запрет звонков из других стран, те же самые ограничения могут наложить на мессенджеры, заблокировав в них голосовой трафик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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