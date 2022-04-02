Медведев напомнил байку с Черномырдиным о вступлении Киева в ЕС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о позиции Российской Федерации по вступлению Украины в Европейский союз, напомнил байку с экс-премьером России Виктором Черномырдиным о том, когда Киев вступит в Евросоюз.