Магазин фермерской продукции открыли в Орехово-Зуеве

Семейная ферма «Янинъ» открыла вторую точку продажи собственной продукции в Орехово-Зуеве. Новый магазин расположен в торговом центре «Никольский» на улице Ленина, дом № 44а, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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