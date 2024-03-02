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Магазин фермерской продукции открыли в Орехово-Зуеве

Магазин фермерской продукции открыли в Орехово-Зуеве

Семейная ферма «Янинъ» открыла вторую точку продажи собственной продукции в Орехово-Зуеве. Новый магазин расположен в торговом центре «Никольский» на улице Ленина, дом № 44а, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

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