14 историй, о том, что курьеры на работе соскучиться не успевают

В последние годы курьерская доставка стала чем-то обыденным в нашей жизни. Но как проходит рабочий день у курьеров, которым каждый день приходиться доставлять разные вещи в рандомные точки города? А еще каждый день встречать на своем пути новые знакомства.
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