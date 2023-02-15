БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 999 подписчиков

Реактивная противотанковая граната РПГ-30 «Крюк» в Спецоперации

Реактивная противотанковая граната РПГ-30 «Крюк» в Спецоперации

Боец с РПГ-30 в зоне проведения Спецоперации, март 2022 г. Фото Telegram / "Уголок ситха" На вооружении российских сухопутных войск состоит широкий круг разнообразных противотанковых средств, и все они активно используются в текущей Спецоперации.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх