В Архангельске местному жителю не дали угнать «Иж» из-за бдительного водителя

В Архангельске полиция задержала 22-летнего молодого человека, который пытался угнать автомобиль ИЖ. Ему помешал случайный водитель — мужчина отказался буксировать подозрительную машину и тем самым сорвал преступление.
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