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Без льготного проезда в автобусах остались пенсионеры Уссурийска

Без льготного проезда в автобусах остались пенсионеры Уссурийска

Таблички с надписью "Льгот нет" заполнили городские автобусы Уссурийска. При этом причину отмены льготного проезда пассажирам не озвучивают.

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