Ушла из жизни актриса Галина Марченко, озвучивавшая «Каркушу»

Каркуша говорила голосом актрисы четверть века На 89-м году жизни не стало Галины Марченко, актрисы, кукловода, озвучивающая Каркуши в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!», сообщает студия производства телешоу AVNMedia.
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