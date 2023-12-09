Развелись с мужем после сорока пяти лет брака. И оба счастливы!

В

Воробей

С возрастом у многих людей характер портится. Это связано, в частности, с тем, что у людей с высоким уровнем исходной дисгармоничности, что сопрягается с интенсивным хроническим дистрессом и негативностью внутри, именно сформировавшаяся для этого мощная, или "богатая", в терминах Иисуса, личность держала всё это под контролем, не позволяя выражаться в антисоциальных проявлениях. Однако, такая личность, её иногда называют "ложной личностью", является относительно искусственным и потому непрочным образованием, имеющим тенденцию ослабевать с началом пожилого возраста. И тогда внутренняя негативность начинает искать внешние выходы и поводы для выражения. Как и внутри - в виде болезней. В случае недостаточной притёртости супругов это и норовит выпячиваться. В этом деле только те очень немногие индивидуумы, кто достаточно мудры, а для этого требуются и соответствующие знания, оказываются способными СОЗНАТЕЛЬНО разряжать свою внутреннюю негативность, это необходимо делать системно. И даже работать над снижением уровня дисгармоничности!