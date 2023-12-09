ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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    С  возрастом у многих людей характер портится. Это связано, в частности, с тем, что у людей с высоким уровнем исходно...Развелись с мужем...
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Развелись с мужем после сорока пяти лет брака. И оба счастливы!

Развелись с мужем после сорока пяти лет брака. И оба счастливы!

Мы с мужем, теперь уже бывшим, близко познакомились, когда в десятом классе учились. Он подошел ко мне на переменке и угостил леденцами из пакетика.

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Комментарии
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Платон Платонов
Бабка всю жизнь подавляла мужа, не считалась с его желаниями и устремлениями. Ничего не попишешь, так проявляется Закон количества и качества.
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2 час.
Майя Maja
Сказки &quot;венского леса&quot; с поправкой на русские имена. Менталитет таков, что надоест мужику старому переставлять заборы, опять припрется мозг выносить.  Тогда в суд пойдут , весельчаки?!
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2 час.
В
Воробей
С  возрастом у многих людей характер портится. Это связано, в частности, с тем, что у людей с высоким уровнем исходной дисгармоничности, что сопрягается с интенсивным хроническим дистрессом и негативностью внутри, именно сформировавшаяся для этого мощная, или &quot;богатая&quot;, в терминах Иисуса, личность  держала всё это под контролем, не позволяя выражаться в антисоциальных проявлениях. Однако, такая личность, её иногда называют &quot;ложной личностью&quot;, является относительно искусственным и потому непрочным образованием, имеющим тенденцию ослабевать с началом пожилого возраста. И тогда внутренняя негативность начинает искать внешние выходы и поводы для выражения. Как и внутри - в виде болезней. В случае недостаточной притёртости супругов это и норовит выпячиваться. В этом деле только те очень немногие индивидуумы, кто достаточно мудры, а для этого требуются и соответствующие знания, оказываются способными СОЗНАТЕЛЬНО разряжать свою внутреннюю негативность, это необходимо делать системно. И даже работать над снижением уровня дисгармоничности!
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21 мин.

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