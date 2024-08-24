#народныеприметы Эх, многие приметы уже повернулись на дожди. Осень буквально дышит в спину 🍁 Давайте разбираться, что к чему: Красное небо во время восхода предвещает сильный дождь с ветром Если солнце восходит во время дождя, то дождь будет продолжаться несколько дней Небольшая дымка над поверхностью озера или реки, касающаяся берегов, — предвестник солнечных дней Кроты, мыши, бурундуки делают большие запасы и отрывают норы на теплую сторону — к суровой и снежной зиме Большой урожай орехов — к холодной и вьюжной зиме Мало грибов в лесу — зимой будет морозно Перистые облака изгибаются длинной полосой — к дождю с сильным ветром Дым от костра по земле стелется к дождю Безветренная погода — тепло установится надолго Дождь на рассвете — вся неделя будет ненастной Солнце ярко светит — в сентябре дождей не будет Туман утром над водой стелется — вся неделя будет теплой Фото Иннулечка Дьякова.