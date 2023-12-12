Леру Кудрявцеву выписали из больницы после пневмонии

Телеведущую Леру Кудрявцеву выписали из больницы в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. © leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) По данным издания, сейчас Кудрявцева летит в Москву.
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