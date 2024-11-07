Можно было бы сказать, что столица Украины — Киев, полыхает как охапка дров. На самом деле, после российских ракетных и дроновых ударов, здесь не всё так катастрофично.
Киев корёжит четвертые сутки. ВСУ признали, что это был «исторический удар»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Василий Целовальников
Эти налёты наших ракет и дронов, прингсят хорошие результаты! Так и дальше, работайте братья!!!
Ответить
2 час.
СМ
Сергей Михайлюк
Стоило ли бывшему государству Украине продаваться за американские печеньки и европейские кружевные трусики? Теперь режим Зеленского распродал и отдает задаром все, что можно продать - земли, людей и их жизни! Радуйтесь "свободе" и западной дермокраии!
Ответить
1 час.
freedom
Ответить
1 час.
Свежие комментарии