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Киев корёжит четвертые сутки. ВСУ признали, что это был «исторический удар»

Киев корёжит четвертые сутки. ВСУ признали, что это был «исторический удар»

Можно было бы сказать, что столица Украины — Киев, полыхает как охапка дров. На самом деле, после российских ракетных и дроновых ударов, здесь не всё так катастрофично.

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Комментарии
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Василий Целовальников
Эти налёты наших ракет и дронов, прингсят хорошие результаты! Так и дальше, работайте братья!!!
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2 час.
СМ
Сергей Михайлюк
Стоило ли бывшему государству Украине продаваться за американские печеньки и европейские кружевные трусики? Теперь режим Зеленского распродал и отдает задаром все, что можно продать - земли, людей и их жизни! Радуйтесь &quot;свободе&quot; и западной дермокраии!
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1 час.
freedom
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1 час.

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