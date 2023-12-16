Министр обороны Германии Борис Писториус призвал к перевооружению Европы на фоне растущих угроз. В интервью Welt am Sonntag он заявил, что к концу десятилетия в мире могут появиться новые вызовы, а фокус США рискует сместиться в сторону Индо-Тихоокеанского региона.