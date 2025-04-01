"Ситуация непростая". Глава МИД Китая высказался об урегулировании конфликта на Украине

Ван И заявил, что путь к миру еще далек, но продолжать переговоры нужно Глава МИД Китая Ван И, прибывший в Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля, сделал несколько заявлений об урегулировании украинского конфликта и готовности Пекина играть в нем конструктивную роль.