Расчёт «Града» уничтожил отделение мотопехоты ВСУ

Российские военные ликвидировали отделение мотопехоты и две боевые бронированные машины зарубежного производства Вооружённых сил Украины, о подвиге расчёта боевой машины РСЗО «Град» под командованием гвардии старшего сержанта Андрея Янукяна рассказали в Минобороны РФ.
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