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Журнал «Профиль»

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Росатом увеличил число специалистов на АЭС "Бушер" до 135

Росатом увеличил число специалистов на АЭС "Бушер" до 135

Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что на площадке АЭС "Бушер" в Иране работают 135 инженерно-технических специалистов.

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