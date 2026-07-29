США запретили импорт человекоподобных роботов и инверторов из Китая

Федеральная комиссия по связи США (FCC) с 28 июля 2026 года ввела запрет на импорт в США человекоподобных и четвероногих роботов, а также инверторов напряжения с возможностью удаленного управления по сети (подключенные инверторы).
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