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FiNE NEWS

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США запретили импорт человекоподобных роботов и инверторов из Китая

Федеральная комиссия по связи США (FCC) с 28 июля 2026 года ввела запрет на импорт в США человекоподобных и четвероногих роботов, а также инверторов напряжения с возможностью удаленного управления по сети (подключенные инверторы).

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