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Регионы России

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ФСБ предотвратила атаку БПЛА на военный аэродром в Воронежской области

ФСБ предотвратила атаку БПЛА на военный аэродром в Воронежской области

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о предотвращении крупной диверсионно-террористической акции, организованной Службой безопасности Украины (СБУ) против военного аэродрома «Балтимор» Министерства обороны РФ в Воронежской области.

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