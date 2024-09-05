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Сколько нужно корги, чтобы ободрить самурая? Вышел дебютный трейлер долгожданного аниме «Господин и пес»

Сколько нужно корги, чтобы ободрить самурая? Вышел дебютный трейлер долгожданного аниме «Господин и пес»

Сериал «Господин и пес», анонсированный в начале года, наконец-то обзавелся полноценным трейлером. Трогательно-смешная история об обедневшем даймё и свободолюбивом корги (без сэппуку и шерсти на диване) стартует 10 октября.

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