Левитт: Трамп не боится, что повышение пошлин приведет к увеличению цен

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не боится, что повышение пошлин на товары из Мексики, Канады и Китайской Народной Республики приведет к увеличению цен для американцев или торговым войнам со странами.
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