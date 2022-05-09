Сотрудники региональных управлений СК России провели торжественные мероприятия для ветеранов

Накануне Дня Великой Победы офицеры следственных управлений СК России, в ряде регионов - вместе с кадетами и детьми из подшефных учреждений принимали участие в различных памятных мероприятиях по всей стране: организовывали концерты для ветеранов, помогали в решении социально-бытовых проблем, участвовали в Вахтах Памяти, возложении венков к мемориалам павшим воинам и благоустраивали места воинских захоронений.
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