Сотрудники региональных управлений СК России провели торжественные мероприятия для ветеранов

Накануне Дня Великой Победы офицеры следственных управлений СК России, в ряде регионов - вместе с кадетами и детьми из подшефных учреждений принимали участие в различных памятных мероприятиях по всей стране: организовывали концерты для ветеранов, помогали в решении социально-бытовых проблем, участвовали в Вахтах Памяти, возложении венков к мемориалам павшим воинам и благоустраивали места воинских захоронений.