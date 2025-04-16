Дмитриев назвал более реальным полет на Марс после слов Путина о Маске

После того, как президент России Владимир Путин провел параллель между главой SpaceX Илоном Маском и выдающимся советским конструктором Сергеем Королевым, перспектива полета на Марс становится «все более реальной».
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