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Африка в 2024 году будет бороться за рынок переработки марганца

Африка в 2024 году будет бороться за рынок переработки марганца

Развитие технологий, возможно, приведёт к тому, что в литий-ионных аккумуляторах, которые используются в электромобилях, смартфонах и ноутбуках, марганец заменит более дорогие и труднодоступные минералы, например, литий.

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