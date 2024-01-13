Африка в 2024 году будет бороться за рынок переработки марганца

Развитие технологий, возможно, приведёт к тому, что в литий-ионных аккумуляторах, которые используются в электромобилях, смартфонах и ноутбуках, марганец заменит более дорогие и труднодоступные минералы, например, литий.
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