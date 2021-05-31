Медвежий угол

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Владелец «Пятерочки» предупредил о последствиях разрыва налогового соглашения с Нидерландами

Владелец «Пятерочки» предупредил о последствиях разрыва налогового соглашения с Нидерландами

Разрыв налогового соглашения с Нидерландами может поставить российский бизнес, имеющий присутствие в этой стране, в неравное положение по сравнению с другими компаниями, предупредила X5 Retail Group.

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Татьяна Бушмелева
"своих не бросать" ...Хм... А мы им точно свои? Или им всё-таки ближе деньги богатые не зависимо от национальности, а а нам они врут про "свои" когда хотят что бы мы за свой счёт их проблемы решили? а в остальное время мы вполне себе чужие...
вячеслав харченко
Ну, и чья "Пятёрочка", а кремлеботы, что ответите? Выставлял полный список "российских" сетевых супермаркетов, ни одного с местной пропиской,все от Виргинских островов до Нидерландов, так визгу поросячьего было до небес.
Андрей Бедный
А какая разница чьи они? Понятно, что почти все розничные сети пришли в Россию с Запада.Потому и собственники этих сетей находятся за рубежом.Например, "Ашан" и "Леруа Мерлен" из Франции, а сеть "Метро" из Германии.Правда многие компании, которые возникли в России тоже регистрируются за границей. Но причины разные.Одна из причин - защита собственности компании от людей в масках - рейдерские захваты. Когда все документы за рубежом - сделать это невозможно. Вторая причина - минимум требований к регистрации со стороны государства, например в Нидерландах. Речь не о послаблениях в налогах, а именно в сборе и оформлении документов для регистрации права собственности. И самое главное. Место регистрации никак не влияет на отчисления в бюджет России. Пример. Сеть "Пятёрочка". Зарегистрирована в Нидерландах. Но в Нидерландах зарегистрирована лишь "X-5 Retail Group" - материнская компания.Сами же магазины "Пятёрочки" представлены компанией ООО "Агроторг".То есть, НДФЛ, НДС, налог на прибыль, налог на имущество, налоги на землю, страховые и пенсионные отчисления - все это остается в России. А вот чистая прибыль, после всех обязательств перед нашим государством, переводится в материнскую компанию в Нидерландах.Да, оттуда забрать их нельзя. Но ведь все налоговые отчисления уже сделаны и это уже "личные" деньги собственника. Просто место хранения этих денег не в России. Аналогично действуют и другие сети: "ПЕРЕКРЕСТОК", "О’КЕЙ", "Леруа Мерлен Восток", "Ашан" и т.д.
Валера Юшков
Тяжело с Путинскими бандитами в России жить.
вячеслав харченко
Ну так я об этом, вкратце, есть полный список сетей, их владельцев и адресная принадлежность, чего же удивляться, что любая продукция растет сообразно росту доллара, от носков до компьютеров и от бутилированной воды до деликатесов.
вячеслав харченко
Просто потому, что у них, кроме торгашеских замашек ничего быть за душой не может, кабак, банька, бордель, вкратце основные направления их развития страны, мозх спортсменов- уголовников.
Ritchie Blackmore
На то они и свиньи, чтобы визжать. Я про ботов-запутинцев.
вячеслав харченко
Даже поросят жалко за такое сравнение, они веселые и вкусные, а это гниль картофельная.
Дарья
А вы посмотрите чьи предприятия России
вячеслав харченко
Это отдельная тема, но все обстоит также.
Ольга Арутюнян
Так же и продолжат, уплатив 15% с переводимых в Нидерланды денег.
Pciha Ivanova
Какие еще "личные" деньги собственника"? В России все личные деньги - царские!
Скиф Туран
Андрей Бедный
А какая разница чьи они? Понятно, что почти все розничные сети пришли в Россию с Запада.Потому и собственники этих сетей находятся за рубежом.Например, "Ашан" и "Леруа Мерлен" из Франции, а сеть "Метро" из Германии.Правда многие компании, которые возникли в России тоже регистрируются за границей. Но причины разные.Одна из причин - защита собственности компании от людей в масках - рейдерские захваты. Когда все документы за рубежом - сделать это невозможно. Вторая причина - минимум требований к регистрации со стороны государства, например в Нидерландах. Речь не о послаблениях в налогах, а именно в сборе и оформлении документов для регистрации права собственности. И самое главное. Место регистрации никак не влияет на отчисления в бюджет России. Пример. Сеть "Пятёрочка". Зарегистрирована в Нидерландах. Но в Нидерландах зарегистрирована лишь "X-5 Retail Group" - материнская компания.Сами же магазины "Пятёрочки" представлены компанией ООО "Агроторг".То есть, НДФЛ, НДС, налог на прибыль, налог на имущество, налоги на землю, страховые и пенсионные отчисления - все это остается в России. А вот чистая прибыль, после всех обязательств перед нашим государством, переводится в материнскую компанию в Нидерландах.Да, оттуда забрать их нельзя. Но ведь все налоговые отчисления уже сделаны и это уже "личные" деньги собственника. Просто место хранения этих денег не в России. Аналогично действуют и другие сети: "ПЕРЕКРЕСТОК", "О’КЕЙ", "Леруа Мерлен Восток", "Ашан" и т.д.
вячеслав харченко
Вот , пожалуйста, все есть в принципе.
Ritchie Blackmore
А если посмотреть крупнейшие предприятия?
вячеслав харченко
Лучше посмотреть совет директоров Роснефти, ещё одну бабенку австрийскую приняли, лепота, буржуазный интернационал.
Скиф Туран
Речь и идёт о разрыве налогового соглашения, видимо по тому, что прибыль оседает в Нидерландах, значит и налог на прибыль "Пятёрочка" оставляет в Нидерландах. После разрыва налогового соглашения, гипермаркетам "Пятёрочка" придётся выплачивать двойной налог, или накапливать прибыль в России и использовать её на развитие нашей страны. Нормальная практика, полезно её применить и к другим супермаркетам.
Сергей Микульский
Скоро в стране начнётся голод. Появятся продуктовые талоны. Путин уже предупредил об этом.
вячеслав харченко
Голод не голод, просто недоступность многих товаров. В "Ленту" мы уже не ходим, пусть едят сами за такие деньги, кроме корма для кошки, воды, соков и других жидкостей брать там нечего.
Алексей Сафронов
Да, у таких вот микульских, будет "голод" мозга, потому-что они не хотят видеть реальность происходящего в России.
Ritchie Blackmore
Ты то чего видишь, Буратино? Про какую реальность ты здесь говоришь? Ты понятия о ней не имеешь, шут на подтанцовках. Что не ляпнешь, всё похоже на бред натёсовой, самойловой и прочей шелухи. Твоя задача "молчать и слушать! Молчать и слушать!..."
Сергей Микульский
Дурак ты батенька! Хоть бы речи своего кумира слушал. Ничего не читаешь, только гавкаешь как шавка подзаборная!
Ritchie Blackmore
А хоть и прочитает что, так не поймёт. "- Зина, примите майонез у Шарикова. ... Что же вы читаете? В голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. «Надо будет Робинзона»… — Эту… как её… переписку Энгельса с эти м… Как его — дьявола — с Каутским. Борменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино..."
Ritchie Blackmore
Молчала бы "платье тоже, в цвет горошек, да косынки шёлк..."
Валера Юшков
Цены умножит на 2, пенсию индекснут на 4%. Слава Путину, у него всё получается.
вячеслав харченко
Зарплаты не индексируют от слова вообще, начиная с 15 года, когда рубль просрали вдвое, в очередной раз.
Сергей Федотов
Если просто не индексируют вам повезло. Моя зарплата сейчас на 617 рублей меньше, чем в мае 2017-го. Потому, что было указание "Повысить оклады бюджетникам". Повысили. 2 раза за 4 года. И доложили, мол Ваше указание выполнено! Но, сумма в графе "Стимулирующая выплата"(есть такая и что это такое никто не знает, бухгалтерия молчит, как партизан. Но не премия.) уменьшалась с каждым повышением окладов. Денег-то как не было на повышение ЗП, так и нет. А указания Сверху надо выполнять. И все в шоколаде. Кроме людей.
вячеслав харченко
Пенсию на сотку меньше загнали, а так, с 15 года накинули аж 2300 р, не знаю, что делать с этим богатством. Была изначально аж 400$, теперь и до 170 не дотягивает.
Ольга Арутюнян
Вот они наши российские бизнесмены во всей красе. Печалька.
Ritchie Blackmore
Печалька. Но за бизнесменами стоят чиновники, а сверху гарант и его команда последователей гайдара. Они же и привели Солнышко на смену пьяному.

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