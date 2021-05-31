Владелец «Пятерочки» предупредил о последствиях разрыва налогового соглашения с Нидерландами

Разрыв налогового соглашения с Нидерландами может поставить российский бизнес, имеющий присутствие в этой стране, в неравное положение по сравнению с другими компаниями, предупредила X5 Retail Group.
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